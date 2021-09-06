Türkiye Yozgat Bozok Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Yozgat Bozok Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

06 Eylül 2021, Pazartesi 17:47 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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