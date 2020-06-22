Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde sözleşmeli olarak çalışmak üzere 71 sözleşmeli personel alınacak. 71 personelin 39'u farklı niteliklerdeki hemşirelerden alınacak. Geri kalan personeller ise sağlık teknikeri, laborant, eczacı, biyolog, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, röntgen teknisyesi ve diğer sağlık personeli olarak belirtildi.

Başvurular 22 Haziran 2020 itibarıyla başladı ve 6 Temmuz 2020'de sona erecek. Başvurular başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacaktır.

Personel alımı ilanının genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.



















