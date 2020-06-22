Yozgat Bozok Üniversitesi 71 sözleşmeli personel alacak! İşte alımın detayları
Yozgat Bozok Üniversitesi 71 sözleşmeli personel almak için ilan açtı. Tamamı sağlık sektöründe çalıştırılmak üzere alınacak olan personellerde KPSS B grubu puan şartı aranacak. Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel ilanının detayları ise şöyle:
22 Haziran 2020, Pazartesi 17:38 Son Güncelleme:
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Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde sözleşmeli olarak çalışmak üzere 71 sözleşmeli personel alınacak. 71 personelin 39'u farklı niteliklerdeki hemşirelerden alınacak. Geri kalan personeller ise sağlık teknikeri, laborant, eczacı, biyolog, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, röntgen teknisyesi ve diğer sağlık personeli olarak belirtildi.
Başvurular 22 Haziran 2020 itibarıyla başladı ve 6 Temmuz 2020'de sona erecek. Başvurular başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacaktır.
Personel alımı ilanının genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personeli ilanının detayları için tıklayın.
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