Yozgat TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı? 50 bin TOKİ kura sonuçları yavaş yavaş açıklanıyor. Ankara'nın bazı ilçeleri, Konya kura sonuçları açıklandı. Diğer illerdeki sonuçlar da merak ediliyor. Bugün en çok aratılan i ise Yozgat... Bu ilimizde yaşayan vatandaşlar "Yozgat TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.