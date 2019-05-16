Yozgat TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?
50 bin TOKİ kura sonuçları yavaş yavaş açıklanıyor. Ankara'nın bazı ilçeleri, Konya kura sonuçları açıklandı. Diğer illerdeki sonuçlar da merak ediliyor. Bugün en çok aratılan i ise Yozgat... Bu ilimizde yaşayan vatandaşlar "Yozgat TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.
50 bin TOKİ kura sonuçları için heyecan devam ediyor. Sonuçlar sıklıkla mayıs ve haziran aylarında açıklanacak. Yavaş yavaş sonuçlar açıklanırken bugün Yozgat'ta projeye başvuranlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte detaylar...
YOZGAT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?
Başvuru yapan vatandaşlar konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Diyarbakır Yenişehir projesinde 21 Mayıs, Batman merkez projesinde 20 Mayıs, Adiyaman merkez projesinde 24 Mayıs, Giresun Aksu projesinde 27 Mayıs, Trabzon Yomra projesinde 28 Mayıs, Yozgat merkez projesinde 31 Mayıs, Şanlıurfa merkez projesinde 14 Haziran, Mersin Mezitli projesinde 20 Haziran, Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.