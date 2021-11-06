Türkiye Yozgat’ta indirim izdihamı

Yozgat’ta indirim izdihamı

Türkiye

Yozgat’ta indirim izdihamı

Yozgat Sorgun'da açılan bir mağaza ürünlerde yüzde 40 indirim yapınca izdiham yaşandı.

06 Kasım 2021, Cumartesi 16:06 Son Güncelleme:
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Zincir AVM’nin Sorgun'daki şubesinde saat 11.00'de satışa çıkarılan ürünlerde büyük indirim yapacağına dair sosyal medyada yapılan duyuru ve tanıtımları görenler mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Mağazada 2'şer adet Halı ya da kilimlerin 49 TL’den satışa çıkarılacağını duyanlar sosyal mesafe kuralını tamamen unutttu. Kalabalık, kilim ve halılardan alabilmek için büyük çaba harcadı. Mağazanın içerisinde de indirimdeki ürünleri almak isteyenler yoğunluğa neden oldu.

AVM yetkilileri, benzer kampanyaların çeşitli tarihlerde çeşitli yerlerde yapıldığını, gördükleri ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.


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