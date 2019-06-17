Yozgat'ta otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı

17 Haziran 2019, Pazartesi 23:54
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Yozgat'ta otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Yozgat'ın Çekerek ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Emrah Fahri E. yönetimindeki yolcu otobüsü, Sorgun ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, Sorgun Devlet Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA

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