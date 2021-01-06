Türkiye Yozgat'ta TIR, vinç ve otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı var

Yozgat'ta TIR, vinç ve otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı var

Türkiye

Yozgat'ta TIR, vinç ve otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı var

Yozgat'ta TIR, vinç ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

06 Ocak 2021, Çarşamba 13:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki TIR, Aydıncık-Zile kara yolu Kırkdilim köyü mevkisinde, Ergün Sesli'nin kullandığı 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı. Aslı Baştuğ idaresindeki 06 H 2957 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Zincirleme kazada, sürücü Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücüler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekerek ve Zile ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.


İlgili Haberler
Maske takmayan kadından gazetecilere: Çekmeyin, kocam beni boşar


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir fotoğraf çekmiştim
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yıllar sonra...
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Kamu kurumlarına Passat uyarısı gitti
Hakan Çelik
Murat Çelik
Bu ay sonu Erdoğan açıklayacak
Murat Çelik
Banu Şen
Beklentilerimiz ve biz seni çok bekledik 2021
Banu Şen
Şirin Sever
Bir garip yılbaşı
Şirin Sever
Erkut Can
Yılbaşı geçtiğine göre artık köyümüze dönelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Maske takmayan kadından gazetecilere: Çekmeyin, kocam beni boşar