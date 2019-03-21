Yozgat’ta varil içerisinde ceset bulundu

Preslenmiş varilde kan izleri tespit eden polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Cumhuriyet savcısının izniyle kısmen açılan varilin içerisinde erkek cesedi olduğu belirlendi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, polis, AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan varil, açılması ve cesedin kimlik tespitinin yapılması için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

YOZGAT (AA)