YSK Başkanı Güven'den seçim sonucu açıklaması
YSK Başkanı Sadi Güven İstanbul seçimlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Güven, "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır." dedi
Resmi olarak sistemlerinde sandık sonuç sayısının yüzde 65 civarında olduğunu belirten Güven, "19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak." ifadesini kullandı.
İtiraz sürecinin olduğunu belirten Güven, sözlerine şöyle devam etti:
İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir.
AA