YSK Başkanı Sadi Güven: Bugün itibariyle gelirken yolda aldım. Sandık tutanaklarının yüzde 99.91'i sisteme işlendi. Bizim açıkladığımız gibi aynı belgeler siyasi partilerin elinde de vardı. Tutanakları eş zamanlı paylaştık. Sağlıklı bir seçim oldu. Bu sistemdeki sonuçları 10-11 gün içinde vatandaşa açacağız. Seçim sonuçlarının yüzde yüzünü birkaç saat içinde siyasi partilere paylaşmış olacağız.