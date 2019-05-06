YSK, Sadi Güven başkanlığında saat 14.30'da toplandı. Toplantıda AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz görüşülecek. Kurul, 23 Nisan'da verdiği ara kararında İstanbul ilçe seçim kurullarından AK Parti'nin itiraz dilekçesinde yer alan iddiaların araştırılmasını istemişti. İlçe seçim kurullarından YSK'ya gelen bilgi ve belgeler toplantıda okunacak, siyasi parti temsilcileri kurula sunulan bilgi ve belgeler hakkında değerlendirmelerde bulunacak. AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel ise kurul üyelerine detaylı bir sunum gerçekleştirecek.

BUGÜN KARAR BEKLENİYOR

YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin yapılan itiraz hakkında bugün karar vermesi bekleniyor. Kurulun AK Parti'nin talebi doğrultusunda İstanbul seçimlerini iptal etmesi halinde, aksi yönde bir karar alınmazsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 2 Haziran'da tekrarlanacak. AK Parti'nin itirazının reddedilmesi durumundaysa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevine devam edecek.

46 BİN 447 SEÇMEN ARAŞTIRILDI

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı başvuruda 46 bin 447 seçmenin, kısıtlı olmasına rağmen oy kullandığını öne sürmüştü. Ayrıca, AK Parti’nin dilekçesinde İstanbul genelindeki 62 bin 560 sandık başkanı ve memur üyesinin 19 bin 623’ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği ifade edilmişti. Sandık görevlilerinin arasında Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin bulunduğu da AK Parti'nin ileri sürdüğü iddialar arasında yer aldı.

DHA