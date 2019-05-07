YSK, İYİ Parti'nin talebini reddetti

İYİ Parti'nin YSK'ya İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için kararın gözden geçirilmesine dair yaptığı başvuru reddedildi.

07 Mayıs 2019, Salı 16:58 Son Güncelleme:
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YSK, İYİ Parti'nin talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti.

Kurul toplantısında, İYİ Parti’nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yaptığı itiraz görüşüldü.

YSK, İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebini, kararın kesin olması nedeniyle reddetti. AA

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