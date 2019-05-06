YSK kararı sonrası AK Parti’den ilk açıklama

Özel, YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenmesi kararıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz haklarını kullanarak 9 ana başlık altında delillerini YSK'ye sunduklarını hatırlatan Özel, bunlardan özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması yönündeki iddialarında çok ısrarlı olduklarını söyledi.

Yaklaşık 6 bin 500 sandık kurulu başkanının, 13 bin civarında sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığını tespit ettiklerini anlatan Özel, sandık sonuç tutanaklarının boş ve imzasız olduğu yönünde iddialarının bulunduğunu aktardı.

GEREKÇE

Özel, "Kurul, 22 sayım döküm cetvelinin boş olduğunu, 101 sayım döküm cetvelinin imzasız olduğunu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi." dedi.

Seçim kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olması uygulamasının 2018'de getirildiğini, yasanın bu amir hükmünün yerine getirilmemesi nedeniyle seçimlerin yenilenmesi kararı verildiğini vurgulayan Özel, taleplerinin haklılığının da Yüksek Seçim Kurulunun bu kararıyla teyit edilmiş olduğunu belirtti.

YSK'nin kararının 4'e karşı 7 üyenin oyuyla alındığını ifade eden Özel, "Herkes hür iradesiyle karara katıldı. Karar yeter sayısını aştık. 7'ye 4 bir karar çıktı. Hukuki görüşleri doğrultusunda karar verdiler. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Vicdani kanaatlerine göre karar verildi." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mazbatanın iptal edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine Recep Özel, "Mazbatanın iptali kararı da çıktı." ifadesini kullandı.

Ara seçimlerin 2 Haziran'da yapılmasına ilişkin YSK kararı bulunduğunu, ancak o tarihe çok az süre kaldığını anımsatan Özel, sandık kurullarının yeniden oluşması, oy pusulalarının yeniden basılması süreci düşünülerek 23 Haziran tarihinin belirlendiğini bildirdi.

"MİLLETİMİZİN VERECEĞİ KARARA YİNE SAYGI DUYACAĞIZ"

"Yenilenecek seçimde şansınızı nasıl görüyorsunuz?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Milletimizin vereceği karara yine saygı duyacağız. Milletin hakemliğine bir kez daha gidiyoruz. Bir şaibe, bir hukuksuz işlemler vardı. Biz şaibesiz bir seçim olmasını, seçim sonuçlarını herkesin içine sinmesini istiyoruz. Yine milletin hakemliğine gidiyoruz. Milletin hakemliğinden de kimse korkmasın diyoruz. Bundan sonraki süreçte, mazbata iptalinden sonra boşalma hükümleri uygulanacak. Bunun geçmişteki uygulamaları, emsal uygulamalarla yerine getirilecektir. İçişleri Bakanlığımız, oradaki belediyenin yorumuyla görevlendirme yapılacaktır."

"ÖLÜM VEYA İSTİFA HALİNDE ADAYLAR DEĞİŞTİRİLEBİLİR"

Bir başka soru üzerine Recep Özel, siyasi partilerin aynı adaylarla seçime gideceğini, ölüm veya istifa halinde adayların değiştirilebileceğini anımsattı.

Seçmen kütüklerinin yenilenmeyeceğini, sadece listelerden kısıtlı ve ölüler ile yerleşim yeri cezaevi olanların çıkarılacağını aktaran Özel, 18 yaşına girenlerin de listeye ekleneceğini dile getirdi.

Recep Özel, artık kanuna uygun şekilde sandık kurullarının yeniden oluşturulacağını bildirdi.

Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edildiğini, seçimin tümünün tartışılmadığını anlatan Özel, Kurul'un şu an Büyükçekmece ve Maltepe'yi görüşmeye devam edileceğini kaydetti.

Recep Özel, İstanbul'un ilçelerindeki seçim sonuçları kesinleştiği için ilçelerle ilgili bir işlem yapılamayacağına dikkati çekerek, "Olağan, olağanüstü itiraz süreçleri bitmiştir. Kesinleşen seçim süreçlerini bu karar etkilemez. Şu an Büyükçekmece ve Maltepe görüşülecek." değerlendirmesini yaptı.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BAYRAM ŞENOCAK: HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugüne kadar olan itirazlarımızı değerlendirdiğinde, toplantıda İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine dair bir karar aldılar. Biz de almış oldukları bu karardan dolayı YSK'deki tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Önümüzde yapılacak seçimin de İstanbul halkına ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Şenocak, Gönül Sofraları programı kapsamında Başakşehir'de bir ailenin iftar sofrasına misafir olduktan sonra, YSK'nin kararını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etmesini değerlendirdi.

Kararın İstanbul için hayırlı olmasını dileyen Şenocak, "Daha öncesinde de defalarca söylediğimiz gibi bu süreçte ilk günde beri söylediğimiz bir şey vardı. Şeffaf, şaibesiz seçim. Tüm itirazlarımız da bunun üzerine yapmıştık. Sonucunda da YSK, bu süreçle alakalı yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir karar verecekti. Başından beri söylediğimiz başka bir şey, parti olarak YSK'nin vereceği her karara rıza göstereceğimizi söylemiştik. Süreçle alakalı yaptığımız toplantılar ve itirazlar sonucunda da ilk gün ne söylediysek, son gün de aynısını söylüyorduk. Bugün dahi konuşmalarımızda YSK hangi kararı alırsa alsın bu kararı saygıyla karşılayacağımızı ifade etmiştik. YSK, bugüne kadar olan itirazlarımızı değerlendirdiğinde, toplantıda İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine dair bir karar aldılar. Biz de almış oldukları bu karardan dolayı YSK'deki tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Önümüzde yapılacak seçimin de İstanbul halkına ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Şenocak, AK Parti'nin sunduğu belgeler hakkında ise şunları kaydetti:

"Bunlar çok net verilerdi. Buna benzer başka verilerimiz de vardı. Özellikle sandık başkanları ve memur üyelerin 19 bin küsurun üzerinde bir sayı... 120'ye yakın imzasız cetvelden bahsediyoruz. Bununla alakalı YSK'nin da süreci iyi analiz ettiğini düşünüyoruz. Bugün de böyle bir kararla karşı karşıyayız. Kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki süreçte şeffaf ve şaibesiz bir seçim temenni ediyoruz. Bu anlamda yetkili tüm organların tüm hazırlıklarını yapacağını diliyorum."

Gönül Sofraları programı için Güvercintepe Mahallesi'nde Nuri ve Şefika Yılmaz çiftinin evine misafir olduğunu dile getiren Şenocak, teşkilatların seçim çalışmalarına ilişkin ise "Teşkilat ve bizler bugüne kadar olduğu gibi aynı gayret ve tempoyla çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 23 Haziran'daki seçimin yine AK Partili bir belediyeyle yönetileceğini temenni ediyoruz." dedi.

AA