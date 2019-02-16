YSK Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Nasıl oy kullanacağım?

Türkiye, 31 Mart’ta mahalli idarecilerini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın belirlediği seçim takvimi süreci işliyor. Seçmenler oy kullanacakları yerleri YSK'nın resmi sitesinden öğrenmeye başladı. Son 42 gün kala seçmenler “Nasıl oy kullanacağım?” “YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?” “Nerede oy kullanacağım?” sorularını sıklıkla aratıyor… İşte detaylar…

31 Mart’ta yapılacak Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak, kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Büyükşehirde yaşayan seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde, "il genel meclisi üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Doğu illerinde 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatlerinde oy verilecek.

57 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin ön hazırlıklarını tamamladıklarını, bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 58 bin 636 olduğunu bildirdi. Seçmenlerin 28 milyon 929 bin 732'sinin kadın, 28 milyon 128 bin 904'ünün erkek olduğunu ifade eden Güven, bu seçimde ilk defa oy kullanacakların sayısının da 1 milyon 156 olduğunu kaydetti. Güven, cezaevlerinde kurulacak sandıklar hariç, 30 büyükşehirde 44 milyon 212 bin 704 seçmenin, 142 bin 777 sandıkta, 51 ilde ise 12 milyon 837 bin 77 seçmenin, 51 bin 851 sandıkta oy kullanacağını açıkladı.

YSK BAŞKANI UYARDI!

Güven, vatandaşların, oy kullandıkları sandıktan çıkan sonucun ıslak imzalı tutanağını, bu sandığın ilçe ve il birleştirmesini Türkiye geneline kadar YSK sitesinden kontrol edebileceğini belirterek, "Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin. Herkes kolay erişebilsin diye sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar" dedi.

İşte seçmenin seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin merak ettiği soru ve yanıtları…

SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?

Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak. YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak. HÜDA PAR ise 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

İŞTE 2019 SEÇİM TAKVİMİ!

18 Şubat 2019 Pazartesi günü il seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği ilgili siyasi parti il başkanlıklarına, ilçe seçim kurullarınca ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği de ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında teslim edilecek.

19 Şubat 2019 Salı günü ise siyasi parti ilçe başkanlıklarının belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü. Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için saat 17.00'ye kadar başvuruları için son günü.

21 Şubat 2019 Perşembe günü de siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamaları için son gün.

22 Şubat 2019 Cuma günü Saat 08.00'de geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adayları ise il seçim kurulları tarafından mahallinde ilan edilecek ve itiraz süresi başlayacak.

28 Şubat 2019 Perşembe günü ise Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

1 Mart 2019 Cuma günü seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.

2 Mart 2019 Cumartesi günü de aday listelerindeki eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmeleri için son gün.

3 Mart 2019 Pazar günü ise kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.

21 Mart 2019 Perşembe günü seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı.

24 Mart 2019 Pazar günü seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

29 Mart 2019 Cuma ise il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

30 Mart 2019 Cumartesi günü seçim propagandasının sonu.

31 Mart 2019 Pazar da oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.