YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? Nerede oy kullanacağım?

23 Haziran Pazar günü İstanbul halkı bir kez daha sandık başına giderek başkan adaylarınından birini seçip zarfı sandığa atacak. Seçimlerin yine AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi bekleniyor.

23 Haziran Pazar günü sandığa gitmek isteyen vatandaşların en çok dile getirdiği soru ise "YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?" şeklinde...

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ