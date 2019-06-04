YSK seçmen sorgulama.... Nerede oy kullanacağım?

İstanbullular 23 Haziran'da tekrarlanan büyükşehir seçimleri için sandık başına gidecek. Oy kullanacak olan seçmenlerin aklında ise birtakım sorular bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise "Nerede oy kullanacağım?" sorusu... İşte ayrıntılar...

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

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