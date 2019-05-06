YSK: Suç duyurusunda bulunulacak

YSK'dan yapılan açıklamada, "Adalet ve Kalkınma Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan YAVUZ tarafından kurulumuz Başkanlığına verilen 16/04/2019, 20/04/2019

ve 22/04/2019 tarihli aynı içerikli dilekçe. b) Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2019 tarihli ve 2019/4219 sayılı kararı.ilgi (a)'da kayıtlı dilekçeler ile 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan "seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller" nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin Anayasanın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. Maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine karar verilmesinin istenilmesi üzerine; ilgi (b)'de kayıtlı Kurulumuzun kararı ile;

a) Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine,

b) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbatasının iptaline,

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına,

d) Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

oy çokluğuyla karar verilmiştir. Söz konusu gerekçeli karar bilahare gönderilecektir. Bilgi edinilmesi ve gereği ile yazımızın ilgililere tebliği rica olunur." ifadelerine yer verildi.