Fen Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt

24 gün boyunca sadece test çözmek ve deneme sınavı yapmak yanlış. Mutlaka konu da çalışmalısınız. Son yıllarda üniversite adaylarının sadece test çözerek hazırlık yaptıklarını görüyor ve çok üzülüyorum. Test çözerek, çalışmak sadece sizi ezbere iter, konuları öğrenmenizi sağlamaz. Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) en önemli özelliği, bilgili öğrencileri ayırt etmesi. Sizler eğer integral konusunda eksiğiniz varsa ve sınavda integralden bilgi eksiğiniz olan bir yerden soru geldiyse o soruyu yorumla yapmanız mümkün değil.

ZOR KONULARI PARÇALARA BÖLÜN

Piyasadaki tüm soru bankalarına çalışmak yerine, ders öğretmenlerinizin tavsiye ettiği kitapları alarak çalışmalısınız. Çok kolay soruların size yararının olmayacağını bilmelisiniz. Size zor gelen konuları küçük parçalara bölerek çalışmalısınız. Böylelikle parçaları öğrendiğinizde, konunun bütününü de öğrenmiş olacaksınız. Bu süreçte günde 4-5 saat ders çalışmalısınız.

ZAMAN TUTUN

Test çözerken veya deneme sınavı uygularken mutlaka zaman tutmalısınız. Aksi takdirde gerçek sınavda zaman problemi yaşama olasılığınız fazla olacak. Bu günlerde kendinize mutlaka deneme sınavları da yapmalısınız. Deneme sınavı sayısını YKS yaklaştıkça daha da arttırmalısınız.

Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Koordinatörü Salim Ünsal

Üniversite sınavına 1 aydan daha kısa bir süre kaldığında adayın aşması gereken iki önemli engel var. Birincisi henüz zihne oturmamış konuları pekiştirecek çalışmaları organize etmek. İkincisi belki de çok daha önemlisi, yaklaşan sınavın psikolojik baskısı ile mücadele edebilmek. Şimdiye kadar bu iki engeli aşabilen adayların sınavda daha başarılı olduklarını gözlemledik. Bu zamana kadar konu açığını büyük ölçüde kapatamamış adayın son bir ayda ‘her şeyi halledeyim’ yaklaşımı işleri daha da içinden çıkılmaz bir noktaya sürükleyebilir. Bu aşamada adayın artık daha seçici davranması gerekiyor.

PSİKOLOJİK HAZIRLIK

● Derslere, konulara, sorulara, nihayetinde tercihlerinize ve hayallerinize önyargılı yaklaşımdan uzak durun.

● Siz ne kadar ve ne ölçüde bu sınava hazır olduğunuzu olmadığınızı düşünüyorsanız bilin ki büyük kitle sizinle aynı fikirde. Kendinizi diğer adaylarla kıyaslamaktan vazgeçin.

● Sınavın sonucuna odaklanmaktan uzak durun. Sonuçlar size sadece tercih yaparken lazım olacak.

● Size negatif enerji enjekte edenlerden uzak durun. Özellikle bunlarla sınava hazırlık ve sınav konularını asla konuşmayın.

● Gerçek sınava iyi bir psikolojiyle girenler önceden yaptıkları tüm denemelerden daha yüksek bir performans sergilerler. Bu nedenle salona mutlu ve umutlu gitmeye gayret edin.

Eğitimci Onur Soğuk

Matematikte temel kavramları bilmek, işlem yeteneğine sahip olmak, problem çözme yöntemlerine hakim olmak TYT için doğrudan ama AYT için de dolaylı olarak önemli. AYT’de yine aynı şekilde matematik temel konuları önem taşıyor. 10 ve 11’inci sınıf konularına hakim olmadan 12’nci sınıf konularına ait soruları çözmek zor. Türkçe testinin yüzde 30’unu dil bilgisi oluşturuyor. Dil bilgisi için konu çalışması ve çok sayıda örnek görmek önemli. Edebiyat için genele hakim olmak dönem özelliklerini, edebi türleri ve akımlar gibi geniş konuları bilmek detayları ezberlemekten daha önemli. Tarih için temel bilgilerin yanında bu bilgilerin yorumlanması gerekli. Coğrafyada sadece konulara hakim olmak yetmiyor, harita bilgisi de gerekiyor.

BELİRLEYİCİ İKİ DERS

Fizik, kimya ve biyolojide TYT-AYT farkının diğer derslere bakış daha az olduğunu söyleyebiliriz. Soru sayısı da az olunca iyi bir planlama gerekiyor. Bu bize şunu da söylüyor aynı zamanda: Bu derslerin olmazsa olmaz konuları öyle ya da böyle sorulacak. Herkesin atladığı ama aslında belirleyici olan iki ders daha var: Felsefe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. TYT’de fark yaratmak adına bu derslerin sadece terimlerinin anlamlarını bilip soru çözmek yeterli olabilir. Üzerinde çok durulmadığı için buraya önem verenler diğer derslerde olan eksiklerini de kapatmış olurlar.