Bugünkü sayıda yer alan YSK kararına göre; geçen yıla göre nüfusu 56 bin 725 kişi azalan İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 97'ye düşürüldü. Milletvekili sayısı azalan diğer bir il ise Bayburt oldu. Bayburt'un milletvekili sayısı da 2'den 1'e düştü. Mersin'in milletvekili sayısı 12'den 13'e, Tunceli'nin milletvekili sayısı ise 1'den 2'ye yükseldi. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerin milletvekili sayısında ise değişim olmadı. Milletvekili seçiminde İstanbul 97, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20, Antalya 17, Adana 15 ve Konya 15 milletvekili çıkarabilecek.

DHA