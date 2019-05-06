YSK’nın gündeminde, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazında kararını verdi.

Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi. YSK, MHP’nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti’nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı yarın görüşecek.

Yenilenen seçimde neler tekrar edilecek?

Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

Yenilenen seçimde aday listesi değişecek mi?

31 Mart 2019’da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019’da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

Seçmen listeleri güncellenecek mi?

31 Mart 2019’da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

YSK, olağanüstü itiraz sürecine ilişkin mesaisini doldurmak üzere. Kurul 22 Nisan’da AK Parti’nin ve MHP’nin başta İstanbul, Büyükçekmece ve Maltepe itirazlarını gündeme almıştı. 23 ve 24 Nisan’da Kurul olağanüstü itirazlara ilişkin ara kararlarını açıklamıştı. Verilen ara karar çerçevesinde 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması istenmişti.

İDDİALARIN ARAŞTIRILMASI İSTENDİ

Araştırma için 5 gün süre tanındı. YSK, ayrıca AK Parti’nin itirazları nedeniyle 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasını istedi. Araştırılacak seçmen sayısı böylece 46 bin 447 oldu. Kurul, MHP’nin olağanüstü itirazları için Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili iddialarının da araştırılmasını istedi.

İTİRAZLAR İNCELENDİ

Verilen 5 günlük sürenin sonunda istenilen belge, doküman ve evraklar 39 ilçe seçim kurulu tarafından YSK’ya iletildi. Bu bilgiler ve belgeler ışığında olağanüstü itirazlar incelendi. YSK, son olarak nihai kararı verdi. Kurul üyeleri 7’ye karşı 4 oy ile seçimin iptalini ve 23 Haziran tarihinde yenilenmesi kararını verdi.

KARARIN İPTAL GEREKÇESİ

YSK’nin kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi.

AK PARTİ YSK TEMSİLCİSİ ÖZEL: SEÇİMLER YENİLENİYOR

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından, "İstanbul seçimleri yenileniyor, hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.





MHP YÜKSEK SEÇİM KURULU TEMSİLCİSİ ERCAN: SEÇİMLER YENİLENİYOR

MHP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Kürşat Türker Ercan da Twitter hesabında "Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri için AK Parti'nin yapmış olduğu olağanüstü itirazı oy çokluğu ile kabul etti. İstanbul'da seçimler yenileniyor" dedi. Ercan, "MHP Maltepe itirazları ile Büyükçekmece itirazlarının görüşülmesine devam edilecek" diye de yazdı.









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