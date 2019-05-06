YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin Büyükçekmece; MHP’nin Maltepe seçim sonuçlarına yönelik itirazları oy birliğiyle reddetti

06 Mayıs 2019, Pazartesi 22:58 Son Güncelleme:
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YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece kararı

YSK, AK Parti’nin itirazı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilemesi kararının ardından Büyükçekmece ve Maltepe ilçelerine yönelik itirazları da görüştü.

Kurul, AK Parti’nin Büyükçekmece ilçe belediye başkanlığı ile MHP’nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptali talebiyle yaptığı olağanüstü itirazları reddetti. YSK’nin kısa kararında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş olduğundan bu taleplerle ilgili ayrıca karar verilmesine yer olmadığı bildirildi. AA

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