YUCCA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Yucca çiçekleri ülkemizde de oldukça fazla bakımı yapılan bitkiler arasında yer almaktadır. Yucca çiçeklerinin yetiştirme sırasında bolca güneş ışınlarına ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak yucca çiçeğinin bakımında direkt olarak güneş ışığını alacağı bir alana koymamak gerekiyor. Direkt ışınlarına maruz kalması durumunda yaprakların uçları eğilmeye başlamaktadır. Çiçeğin bakımı sırasında koyacak olduğunuz alanın güneş ışığını almasına ancak bu sırada çiçeğin ön ve arka kısmının gün içerisinde tersi çevrilmesine dikkat edilmesi gerekiyor.

Yucca çiçeğinin sulama işlemi ise diğer çiçeklere göre daha az zahmetli bir iştir. Yucca çiçeğinin kış aylarında haftada bir kereliğine sulanması yeterli olmaktadır. Sulama işleminin yaz aylarında ise haftada en az iki kez yapılması daha makbuldür. Yucca çiçeği çok fazla suya muhtaç olmaması nedeni ile sulama işleminin aşırıya kaçmamasına oldukça fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Son olarak sulama sırasında kullanılacak suyun odanın ve alanların sıcaklığı ile aynı seviyelerde olması da oldukça önemli olmaktadır. Toprak değişiminin yılda en az 1 kez yapmak gerekmektedir.

YUCCA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yucca çiçeğinin özelliklerinin başında oldukça sağlam ve dayanıklı çiçek olması gelmektedir. Yucca çiçeklerinin bir diğer özelliği ise bolca güneş almayı sevmeleri geliyor. Yucca çiçekleri asparagaceae yani kuşkonmazgiller ailesine üye bir bitki türüdür. Yucca çiçeklerinin toplam 50’ye yakın türü ve bunlarında 25’e yakın alt türleri bulunmaktadır. Yucca çiçeklerinin anavatanı Kuzey Amerika ve Orta Amerika ile Güney Amerika bölgesi olarak geçmektedir.

YUCCA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Geçmişi oldukça uzun olan yucca çiçekleri, ülkemizdeki çoğu evlerde veya ofis ortamlarında sıkça karşılaşmış olduğumuz çiçek türleri arasında yer almaktadır. Özellikle bakımının kolay olması ile tercih edilen yucca çiçeklerinin aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmesine yardımcı olduğu da bilinmektedir. Aynı zamanda yucca çiçeğini bir hikayesi de bulunmaktadır. Orta çağ dönemlerinde yucca çiçekleri şatoların girişlerine konulmakta ve bu çiçeklerin kötü ruhları uzaklaştırdığına dair inançlar bulunurmuş.