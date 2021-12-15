Türkiye Yücel Sayman hayatını kaybetti

Yücel Sayman hayatını kaybetti

Türkiye

Yücel Sayman hayatını kaybetti

Eski İstanbul Barosu Başkanlarından Yücel Sayman hayatını kaybetti. Sayman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

15 Aralık 2021, Çarşamba 20:22 Son Güncelleme:
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Hukukçu Yücel Sayman, 1996-2002 döneminde İstanbul Barosu Başkanlığı yapmıştı. 

Prof. Dr. Yücel Sayman'ın vefatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Özden ATİK/ İSTANBUL-DHA

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