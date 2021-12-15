Yücel Sayman hayatını kaybetti
Eski İstanbul Barosu Başkanlarından Yücel Sayman hayatını kaybetti. Sayman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
15 Aralık 2021, Çarşamba 20:22 Son Güncelleme:
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Hukukçu Yücel Sayman, 1996-2002 döneminde İstanbul Barosu Başkanlığı yapmıştı.
Prof. Dr. Yücel Sayman'ın vefatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:
Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Özden ATİK/ İSTANBUL-DHA
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