Eski İstanbul Baro Başkanı Yücel Sayman, 15 Aralık 2021 Çarşamba akşamı hayata gözlerini yumdu. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevine devam eden Yücel Sayman’ın bir süredir kanser hastalığı ile mücadele ettiği biliniyordu…

YÜCEL SAYMAN KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

82 yaşında hayata veda eden Yücel Sayman bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

YÜCEL SAYMAN KİMDİR?

1939 yılında Konya’da dünyaya gelen Türk akademisyen Yücel Sayman, 1957 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'nden, 1962 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Sayman1969 yılında Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını verdi.

1978 yılında doçent olan Yücel Sayman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı. 1996-2002 yılları arasında İstanbul Barosu başkanlığı da yapan Yücel Sayman İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini de üstlenmişti.

Evrensel Gazetesi'nde bir dönem yazarlık yapan Sayman, burada bulunan yazılarını "Özgürlük Zamanı" adlı bir eserinde derlemiştir.

PROF. DR. YÜCEL SAYMAN’IN ÖDÜLLERİ

Sosyal Demokrasi Vakfı İnsan Hakları Demokrasi Barış ve Dayanışma Ödülü (2001)

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.