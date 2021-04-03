ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında geçen hafta inanılmaz bir olay yaşandı. Hamide Duman isimli iki elti, yufkacı Muammer Ay'a kaçtı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, Esra Erol'a katıldı. 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'a 11 Mart'tan bu yana ulaşamadığını anlattı.

"Hamide her şeyi biliyordu"

Eltilerin, Yufkacı Muammer'e kaçmalarından sonra Esra Erol'dan yine şoke eden anlar yaşandı. Büyük elti Hamide'nin annesi Fatma Hanım, Esra Erol'da canlı yayınına bağlandı. Küçük elti Hamide'nin kızının yuvasını yıktığını söyleyen Fatma Hanım, "Geri dönmesine sevindim ama Hamide beni yaktı. Hamide her şeyi biliyordu. Benim kızımı yaktı. Hamide yalan konuşuyor. Güvenmeyin. Hamide kocasına kavuştu rahat etti mi? Benim kızımı evden alıyordu. Kızıma telefon ediyordu. Niye telefon ediyordu? Yalan konuşmasın. Benim kızımı da kendisini de yaktı. Her gün işe beraber gidiyorlardı. Kızımın yuvasını yıktı, benim de yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.

Fatma Hanım'ın sözlerine yanıt veren küçül elti Hamide ise, "Benim yufkacı Muammer ile Hamide arasındaki ilişkide bir rolüm yok. Onlar kendileri yaşadı. İşten sonra ilişkileri başladı." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımı özleyince çok rahatsız olmaya başladı"

Öte yandan canlı yayına katılan küçük elti Hamide Duman ise "Çocuklarımı özleyince çok rahatsız olmaya başladı. Orada bayılmalarım oldu. Muammer bana okunmuş su verdi. Onu içtim" diye konuştu.

Daha sonra canlı yayına yufkacı Muammer Ay bağlandı. Esra Erol, "Bu kadınlar niye yuvalarını bırakıp size kaçtı. Sözde hocalık yaparak kadınları etkiliyor musunuz?" çıkışını yaptı.

"Nazar duası okuyup su verdim"

Türkiye'nin konuştuğu yufkacı ise şu ifadeleri kullandı: "Ben den rica etti. Nazar duası okuyup su verdim. Hamide'yi seviyorum. Zorla tutmuyorum. Ben bir kadının sevdim aldım diye neden kaç gündür sihirbaz oldum. Beni buraya neden çıkardınız."

Esra Erol ise "Küçük Hamide'yi niye kaçırdınız?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Muammer Ay, "Hamide gelmesi gerektiğini söyledi. Ama bizim yüzümüzden başı belaya girmesin dedim. Ama gelmek istedi" yanıtını verdi.

Esra Erol ise "Hamide'yi hemen gönderin eşinden boşansın" dedi. Yufkacı ise "Hamide'yi tutmuyorum beni sevdiği için çıktı geldi. Yuva mı yıkmışım?" diye konuştu.

Hamide, izleyenleri şaşırttı

Küçük elti Hamide, Muammer'e kaçmadan önce kocasının da tanıdığı bir kişinin evinde bir gece konakladığını açıkladı. Eltisiyle kaldığı yeri itiraf eden Hamide, izleyenleri şaşırttı.

Eltisinin kuzeninde bir gece konakladıklarını itiraf eden Hamide, daha sonra oradan Muammer Ay'a kaçtıklarını anlattı. Daha sonra yayın bağlanan Ayşe isimli bir kadın Yufkacı Muammer'in hayatını mahvettiğini iddia etti.

3. kadın Ayşe konuştu

Telefonla bağlanan Ayşe isimli kadın, "Muammer çalışmayı sevmediği için, kandırdığı kadınların paralarını yiyor. Çok dürüst olduğunu söyleyip onları kandırıyor. Beni de "öldürürüm" diye tehdit etmişti. Ben evliydim, eşimden boşanacaktım. Benim boşluğuma geldi ve benim beynimi yıkadı. İkna edici ve sakin konuşup karşı tarafı kandırıyor.

Ben ona abi diye hitap ederken, bir süre sonra nasıl olduğunu anlamadan aynı evde yaşamaya başladık. Kocamın arkadaşıydı, bizim evimize girip çıkardı. Beni eşimle barıştırmak için uğraşıyordu sözde.

Karısı bana gelinim diyor, evimize girip çıkıyordu. Meğerse esas niyeti başkaymış." ifadelerini kullandı. Anlattıklarıyla herkese şaşkınlığa uğratan Muammer Ay'ın kendisine şiddet uyguladığını da itiraf etti.