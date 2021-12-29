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Yukarı Bakma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix’te yayınlanan Don’t Look Up filmi ne anlatıyor?

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Yukarı Bakma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix’te yayınlanan Don’t Look Up filmi ne anlatıyor?

Yukarı Bakma filmi, çarpıcı konusunun yanı sıra oyuncuları ile de son zamanların en çok dikkat çeken yapımları arasına girdi. Sosyal medyada gündem olan ve Netflix'te yayınlanan Don’t Look Up filmi, birçok kişi tarafından günümüz dünyasına eğlenceli bir eleştiri olarak görülüyor…

29 Aralık 2021, Çarşamba 15:54 Son Güncelleme:
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Yukarı Bakma (Don’t Look Up) filmi bir satirik bilim-kurgu alanında bir Amerikan yapımı ve başrollerinde Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio gibi ünlü isimler yer alıyor. İşte, Sosyal medyada gündem olan Netflix filmi Yukarı Bakma (Don’t Look Up) hakkında merak edilen ayrıntılar…

YUKARI BAKMA (DON’T LOOK UP) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yukarı Bakma, Don’t Look Up filminde insanlık için çok büyük bir tehlike arz eden dev bir göktaşı nedeniyle insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesi anlatılıyor.

Everest Dağı büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız hızla Dünya'ya yaklaşmaktadır ve oluşacak çarpışma Dünya'nın yok olmasına neden olacaktır. Astronomi yüksek lisans öğrencisi olan Kate Dibiasky'nin yaptığı bu keşif, insanlığın kurtulmasını sağlayacaktır.

Kate ve Dr. Randall Mindy, insanlığı yaklaşmakta olan tehlikeye karşı uyarlamak için bir medya turuna çıkmaya karar verir. Kare ve Randall, insanları yaklaşan felaketten haberdar etmek için büyük çaba harcarken kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.

YUKARI BAKMA (DON’T LOOK UP) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Dr. Randall Mindy: Leonardo DiCaprio
  • Kate Dibiasky: Jennifer Lawrence
  • President Janie Orlean: Meryl Streep
  • Brie Evantee: Cate Blanchett
  • Dr. Teddy Oglethorpe: Rob Morgan (IV)
  • Jason Orlean: Jonah Hill
  • Peter Isherwell: Mark Rylance
  • Jack Bremmer: Tyler Perry

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