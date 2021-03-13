Yukarıya bak mimozayı gör

İtalya, II. Dünya Savaşı’ndan harabe gibi çıkmıştır. Halk yaşama sevinci, hayata dair bir umut ışığı aramaktadır. İtalya Kadın Birliği üyesi üç kadın, toplumun yeniden inşa edilmesinin ‘Kadın Dayanışması’ ile mümkün olduğuna inanır. Bu yaklaşımlarının bir sembol çiçeği olmalıdır. Karanfil, anemon ve harika kokulu mimoza çiçeği önerilir. ÖZGÜRLÜK VE UMUT Mimoza göz alıcı sarı rengi ile mutluluk vereceği, mart ayında çiçek açtığı (8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü), iri bir ağaç halini alana dek fazla çaba ve bakım gerektirmediği, kırılgan görünümünün arkasında güçlü bir karaktere sahip olduğu için seçilir.

NE BEKLi‘YOSUN’

Bahçenizdeki saksılara ve kayalara yosun kullanarak güzel bir görünüm kazandırabilirsiniz. Peki saksı ve kayalarla yosunları nasıl birleştireceksiniz? Kolay... İki su bardağı ayran, bir su bardağı su ve iki avuç yosunu blenderda düşük hızda karıştırmak gerekiyor.

YAŞAYAN TABLOLAR

Milkshake kıvamındaki bu macunu saksılara ve kayalara sıvayabilirsiniz. Gerekirse arada su püskürterek büyümesini sağlayabilirsiniz. Zamanla alanı kaplayıp yemyeşil olacak yosunlar harika görünecektir. Bu macunu sığ bir kutunun içine döküp araya sukulentler dikerek ya da kuru dallar yerleştirerek canlı tablolar da yapmak mümkün. Yosun yetiştirmeyi planladığınız yüzeyi kirliyse önceden temizlemek önemli.