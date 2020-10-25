Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 26 Ekim Pazartesi günü 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.

Denizlispor 13 maçtır kazanamıyor

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 13 maçtır mağlup edemiyor. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 10 randevuyu ise kaybetti.

Rekabetteki son 13 maçta Beşiktaş 12 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

26 Ekim Pazartesi günü Denizli Atatürk Stadı'ndaki Yukatel Denizlispor - Beşiktaş karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

AA