Dünya Yuko Takeuchi evinde ölü bulundu

Yuko Takeuchi evinde ölü bulundu

Dünya

Yuko Takeuchi evinde ölü bulundu

Ünlü Japon aktris Yuko Takeuchi, Tokyo'da yaşadığı apartmanda eşi tarafından ölü bulundu. Japon medyası, Takeuchi'nin intihar sonucu yaşamını yitirdiğinin düşünüldüğünü duyurdu.

28 Eylül 2020, Pazartesi 20:09 Son Güncelleme:
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Japonya'da tanınan ünlü aktris Yuko Takeuchi (40), aktör eşi Nakabayashi Taiki tarafından Tokyo'da yaşadıkları apartmanda ölü bulundu. Japon medyası, iki çocuk annesi Takeuchinin intihar sonucu hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü bildirdi.

Takeuchi, 2004-2007 yılları arasında üst üste üç kez başrolde en iyi kadın oyuncu dalında Japon Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

DHA


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