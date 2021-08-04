Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı! Görev süreleri uzadı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Yüksek Askeri Şura sonrası yaptığı açıklamasında "44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir." dedi.



