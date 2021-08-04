Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı hükümet üyelerinin de katıldığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı için geri sayım devam ediyor. Yapılan bilgilendirmeye göre, YAŞ Toplantısı öncesinde Anıtkabir ziyaret edilecek. Sonrasında ise görüşemeye geçilecek. Peki, YAŞ nedir? Bu sene Yüksek Askeri Şura Toplantısında hangi kararlar alınacak? İşte 2021 YAŞ hakkında merak edilen ayrıntılar…

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Alınan bilgilere göre Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı bugün (4 Ağustos Çarşamba) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya

Şura üyeleri,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar,

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

2021 YAŞ KARARLARI NELER OLACAK?

Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadı.

Bununla birlikte geçen seneki Şura kararları kapsamında görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları ise YAŞ'tan çıkacak en önemli kararlar arasında yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarında üstlendiği önemli rolü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, "Mavi Vatan"ın korunmasındaki başarılarından dolayı Oramiral Özbal ile hava harekatlarıyla terör örgütlerine ağır darbe vurulmasında önemli görevler üstlenen Orgeneral Küçükakyüz, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarına imza atan isimler arasında yer alıyor.

Kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları durumunda ise teamüllere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında en kıdemli orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kuvvet komutanlığının en kuvvetli adayları arasında bulunuyor.

DÖRDÜNCÜ YILDIZI BEKLEYEN İSİMLER

YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor.

Bu kapsamda geçen sene görev süreleri uzatılan

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay

Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri,

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu,

Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni,

Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu,

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya dördüncü yıldızı takma ihtimali olan terfi sırasındaki isimler arasında yer alıyor.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) NEDİR?

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), yalnızca barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kuruldur ilk olarak 1972 yılında toplanmıştır.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) GÖREVLERİ NELERDİR?

Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Yüksek Askeri Şûranın görevleri şunlardır: