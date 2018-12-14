Doğal gaz faturaların düşürmek için en iyi yöntem!

Bursa Cumhuriyet Caddesi'nin köklü esnafından Naci Bağcı, soğuk kış aylarında müşterilerin yün çamaşır tercih etmesi için farklı yola başvurdu. Bağcı, satışlarını artırabilmek için dükkanının camına "Doğal gaz faturalarını düşüren donlar burada" yazılı pankartı astı.

Yıllardır aynı bölgede esnaflık yaptığını belirten Naci Bağcı, pankartı astıktan sonra yün içliklere olan ilginin arttığını söyledi. Termal içliklerin üretimini de kendisinin yaptığını dile getiren Naci Bağcı, artan talep üzerine her beden için termal içlik üretmeye başladıklarını söyledi.

Pankarta gösterilen ilgiden de memnun olduğunu belirten Naci Bağcı, "Kendimize böyle bir slogan yakıştırdık. Astığımız bu pankart dükkanın önünden geçen müşterilerin dikkatini çekiyor. Bazı müşteriler müsaade isteyip fotoğraf çekiniyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu vesileyle vatandaşlar geliyor, ürünlerimizi tanıyor. Bazen iri yapılı insanlar geliyor, kendine çamaşır bulamayınca üzülüyor. Ben de 2 metrelik vatandaşlar için bile çamaşır yaptırdım. Her kesime hitap ediyoruz. Ürünlerimiz doğal termal. Kışın üşümemek için giyiliyor. Yazın da teri alıyor. Vücutta teri ıslak tutmuyor. Bu sayede vücut sürekli nefes alıyor. Astım, bronşit ve zatürre için bilinen en iyi çare. Ürünlerimizi kullananlar gelerek bizlere teşekkür ediyorlar" dedi.