Yüksek fiyatlar Apple’a pahalıya mal oldu

Günümüz dünyasında teknoloji ve yazılım üzerinde kurulu olan şirketler zirveye oynuyor. Genel itibariyle dünyanın en değerli şirketlerine baktığımızda pek çoğunun teknoloji, internet ve yazılım odaklı olduğunu görüyoruz.

Nitekim Apple da bu şirketlerden biri. iPhone ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Cupertino merkezli şirket, bu başarısını genele yaymayı da bildi.

Geçmişe baktığımızda, Apple’ın bir dönem ne kadar zorda olduğunu ve iflasın eşiğine geldiğini görüyoruz. Hatta sırf bu yüzden şirketin kurucusu ve CEO’su olan Steve Jobs, kendi kurduğu şirketten kovulmuştu.

Nitekim, Jobs şirketine geri döndükten sonra Apple hızlı bir şekilde zirveye yol almaya başladı. iPod ile başlayan süreç, iPhone ile zirve yaptı.

SIFIRDAN ZİRVEYE

Apple’ın işletim sistemine sahip bir akıllı telefon üretmesi, teknoloji tutkunlarının büyük ilgisini çekmişti. Cupertino merkezli şirketin ilk iPhone’u duyurduğu zaman, müzik çalar, telefon ve web tarayıcısı için ayrı cihazlar edinmek gerekiyordu. Apple bunların hepsini tek bir cihaz içinde sunarak kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmıştı.

İlk iPhone modelleri fiyat bareminde çok yüksek etiketlere sahip değildi. Doğal olarak bu telefonun halka ulaşması daha kolay olmuştu. Aslına bakılırsa iPhone 7 ve öncesindeki modellere kadar fiyat konusundaki tutum aynen devam etti.

Ne olduysa iPhone X tanıtımı sonrasında oldu. Apple 600 dolar civarında seyreden fiyatlarını bir anda 999 dolara fırlatmıştı. Başlarda iPhone X’in ilgi ile karşılanması, Apple’ı 1 trilyon dolara ulaşan ilk şirket yaptı. Fakat bu durum çok uzun sürmedi.

Daralan pazar sonrasında Apple’ın marka değeri tekrardan 1 trilyon doların altına düştü.

YÜKSEK FİYATLAR APPLE'A PAHALIYA MAL OLDU

Apple’ın bu sene satışa sunduğu iPhone modellerinde başlangıç fiyatını 749 dolara çekmesi, kullanıcıların keyfini iyiden iyiye kaçırdı. Ayrıca farklı pazarlara özel fiyat politikası uygulanmaması da Apple’ın işlerini iyiden iyiye bozdu.

Bunların üzerine ABD’nin diğer ülkelerle yaşadığı ticari krizler de eklenince Apple hızla değer kaybetmeye başladı.

Cupertino merkezli şirketin güçlü olduğu pazarlarda neredeyse hiç telefon satamaz duruma gelmesi, şirketin kar marjına da yansıdı.

Apple yeni nesil iPhone modellerini tanıttığı günden bu yana hisselerinde yüzde 25’e yakın kayıp yaşadı. Yüksek fiyatları nedeniyle düşen iPhone satışları şirket değerinin 200 milyar dolar erimesine neden oldu.

Bu erime Apple’ı en değerli şirket unvanından da etti. Geçtiğimiz hafta Microsoft 8 yıl aradan sonra Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu.

APPLE HIZLA KAN KAYBEDİYOR

Genele bakıldığında bir zamanların en değerli şirketi olan Apple’ın eski günlerine dönmesi pek de mümkün görünmüyor. Çünkü artık Cupertino merkezli şirket kullanıcıları heyecanlandıracak yenilikler sunamıyor.

Ayrıca Türkiye’nin de dahil olduğu fiyatlarda aşırı abartılı fiyat politikaları gütmeye devam ediyor. Hali hazırda ABD’de 749 dolar olan iPhone XR’ın Türkiye fiyatı 7500TL seviyelerinde. Açık konuşmak gerekirse, Cupertino merkezli şirketin aynı kafa yapısıyla Türkiye’de yola devam etmesi pek de mümkün değil.

Sadece Türkiye için değil. Dünyanın pek çok ülkesinde durum aynı. Artık elma logosuna sahip bir telefon kullanmak ciddi anlamda lüks olmuş durumda. Görünen o ki Cupertino merkezli şirket bu fiyat politikasından vazgeçmedikten sonra, eski görkemli günlerinin daha da uzağında kalacak.

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