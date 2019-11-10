Yüksek Hızlı Tren ile şehirlerarası mesafe kısalacak

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda demiryollarında yapılacak yatırımlara yer verilirken, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ilgili yapılacak çalışmalar da programlandı.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre, YHT hatlarında verimliliği artırmak isteyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni bir işletme modeli hazırlayacak. Bu kapsamda YHT güzergâhlarında büyük şehirler arasında ekspres seferler düzenlenecek.

YHT hat uzunluğu da 2020 yılı içerisinde bin 213 kilometreden 2 bin 269 kilometreye çıkartılacak. Bu kapsamda Ankara-Sivas YHT hattı da 2020'de işletmeye alınan hatlardan biri olacak. Demiryollarında modernizasyon ve altyapı iyileştirme çalışmalarına devam edilirken, mevcut hatlarda 2 bin 657 kilometrelik elektrik ve 2 bin 654 kilometrelik sinyal yatırımı gerçekleştirilecek. Bin 492 kilometre elektrifikasyon ve 804 kilometre sinyalizasyon yatırımı da tamamlanacak. Elektrikli hat uzunluğu ise 45'ten 49 kilometreye, sinyalli hat oranı da 50 kilometreden 56 kilometreye çıkartılmış olacak.

2020'de yeni hatlar tamamlanacak

2020 yılında yeni demir yolu hatları da tamamlanacak. Bu doğrultuda Halkalı- Kapıkule Demiryolu Projesi imalat sanayisine hizmet edecek şekilde tamamlanarak bölgedeki ihracat imkânları artırılacak. Konya-Gaziantep demir yolu hattı, tamamlanarak imalat sanayi sektörlerinin Adana, Mersin ve İskenderun limanlarına erişimi kolaylaştırılacak.