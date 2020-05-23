Türkiye Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor

Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor

Türkiye

Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren seferleri hakkında önemli bir açıklama yaptı.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren seferlerinin 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.

Yüksek Hızlı Tren'de seyahat ise HES kodu ile yapılacak. YHT’ler 28 Mayıs’tan itibaren Ankara-İstanbul,

 Açıklamada, "Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde 16 sefer yapacak" dedi.


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