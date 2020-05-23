Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren seferleri hakkında önemli bir açıklama yaptı.
23 Mayıs 2020, Cumartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren seferlerinin 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.
Yüksek Hızlı Tren'de seyahat ise HES kodu ile yapılacak. YHT’ler 28 Mayıs’tan itibaren Ankara-İstanbul,
Açıklamada, "Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde 16 sefer yapacak" dedi.