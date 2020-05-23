Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren seferlerinin 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.

Yüksek Hızlı Tren'de seyahat ise HES kodu ile yapılacak. YHT’ler 28 Mayıs’tan itibaren Ankara-İstanbul,

Açıklamada, "Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde 16 sefer yapacak" dedi.





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