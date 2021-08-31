Türkiye Yüksek İhtisas Üniversitesi 13 Akademik Personel alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi 13 Akademik Personel alacak

Türkiye

Yüksek İhtisas Üniversitesi 13 Akademik Personel alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü 13 Akademik Personel alacağını duyurdu.

31 Ağustos 2021, Salı 16:37 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır. Açıklaması yapıldı.

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