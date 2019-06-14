Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü bugün yayımladığı ilanda "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır." diye belirtti.

İlan sonrası öğretim üyesi adayları başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.