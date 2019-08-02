Yüksek irtifadan etkilenen vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı

İstanbul’da yaşayan ve yaz tatili için memleketleri Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine gelen Fidan ailesinin 4 bireyi Gümüşhane’nin çatısı olarak nitelendirilen Artabel Gölleri Tabiat Parkını gezmek istedi.

Araçlarıyla Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünün yaylasına kadar gelen Hakan, Turgay, Zeliha ve Gökhan Fidan, buradan başladıkları doğa yürüyüşü kapsamında Büyük Göle ulaştıktan sonra Adalı Göle gitmek istedi.

YÜKSEK İRTİFA NEDENİYLE RAHATSIZLANDI

Bu sırada grupta bulunan 31 yaşındaki Hakan Fidan rahatsızlandı. Yüksek irtifaya bağlı olarak dağcılık sporunda sık sık karşılaşılan belirtilerle rahatsızlanan Fidan, durumu ilk olarak akrabaları olan bir doktora bildirdi.

Doktorun talimatlarının ardından bu kez 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi.

1.5 SAAT YÜRÜYEREK AİLEYE ULAŞTILAR

112 Acil Servis Komuta merkezi ise araçla ulaşımın olmadığı bölgede rahatsızlanan vatandaşı almak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bilgi verdi. Hemen harekete geçen AFAD ekipleri bölgeyi iyi bilen Dağcılık İl Temsilcisi Yılmaz Şahin ve 112 Acil Servis görevlilerinden oluşan 9 kişilik ekiple yaklaşık 1,5 saat yürüyerek Fidan ailesine ulaştı.

Hakan Fidan, AFAD ekiplerine tutunarak aracın gelebildiği son noktaya döndü.

Burada 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçta tekrar kontrol edilen Fidan, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Solunum yetmezliği, ayak ve kollarında uyuşma, baş dönmesi şikayeti ile bir süre Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Fidan, kısa süre sonra taburcu edildi.

YÜKSEK İRTİFA RAHATSIZLIĞI

Yüksek irtifa rahatsızlığı 2 bin 500 metre ve yüksek kesimlerde havada düşük atmosfer basıncı ve daha az oksijen olması ve alışık olmayan organizmanın hücrelerinde oksijen yetersizliğine yol açması sonucu meydana gelen, dağcılık camiasında bilinen bir rahatsızlıktır.

İHA