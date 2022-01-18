Bursa’da sabah saatlerinde İnegöl, Harmancık, Orhaneli ve Keles ilçelerinde etkili olan kar, akşam saatlerinde merkez Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi ilçesinde de etkisini gösterdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar ve araç sürücüleri, zor anlar yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede karla mücadele çalışmaları kapsamında gün boyunca kapanan 140 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamaya göre; gece saatlerinde ise kar yağışıyla birlikte Bursa, Bilecik ve Kütahya bölgelerinde don ve buzlanma bekleniyor.

DHA