Türkiye Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de devam edecek

Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de devam edecek

Türkiye

Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de devam edecek

Bursa’da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar, akşam saatlerinde şehir merkezinde de etkili oldu. Gece saatlerinde de kar yağışının devam etmesi beklenirken, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, don ve buzlanmaya karşı uyarılarda bulundu.

18 Ocak 2022, Salı 19:12 Son Güncelleme:
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Bursa’da sabah saatlerinde İnegöl, Harmancık, Orhaneli ve Keles ilçelerinde etkili olan kar, akşam saatlerinde merkez Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi ilçesinde de etkisini gösterdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar ve araç sürücüleri, zor anlar yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede karla mücadele çalışmaları kapsamında gün boyunca kapanan 140 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamaya göre; gece saatlerinde ise kar yağışıyla birlikte Bursa, Bilecik ve Kütahya bölgelerinde don ve buzlanma bekleniyor.

DHA

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