Yüksek kolesterolü olanların yemek yaparken dikkat etmesi gerekenler

ÖĞÜN LİSTESİ

Kolesterolü yüksek veya düşük olan kişiler doktor önerisi ile uzman diyetisyenden destek almayı ihmal etmemeli. Haftalık veya aylık kolesterol diyeti listeleri edinmelidirler.

YEMEKLERİ HAZIRLARKEN

Yemekleri hazırlarken küçük ama çok etkili ipuçları var. Bunlardan en önemlisi yağ seçimi. Kolesterolü yüksek olan biri hiçbir yemeğine margarin veya tereyağı koymamalıdır. Aynı şekilde kuyruk yağından da uzak durmalıdır.

Fast food yiyeceklerde kolesterolün baş düşmanlarındandır. Bu nedenle fast food hazzı yaratacak daha sağlıklı tarifler denemeniz kolesterol açısından daha iyi olacaktır.

Hazır salata sosları yerine bol limonlu ve sirkeli salata sosları, hem salatanızı lezzetlendirecek hem de kolesterolünüze iyi gelecektir.

Günün hangi öğünü olursa olsun sofranıza ve tariflerinizin içine işlenmiş et (salam, sosis, sucuk) koymamalısınız. İşlenmiş etler kolesterolü olumsuz etkiliyor.

Hazır çorbalar, içerisinde bulunan birçok koruyucu madde nedeniyle kolesterole iyi gelmeyen ürünlerden birisi. Hazır veya paketlenmiş gıdalar yerine 10 dakika daha fazla zaman harcayıp evde kendiniz yapmayı deneyin.

Sakatatlar da kolesterole iyi gelmeyen besinlerin başında geliyor. Dalak, ciğer, yürek, kokoreç gibi besinler, kolesterolü olan birisi tarafından tüketilmemelidir.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜREN 10 BESİN

1- Portakal suyu: Yapılan araştırmalarda portakal suyu içmenin kötü kolesterol seviyesini %8'e kadar düşürebileceği ortaya konulmuştur. İlaç kullananların etkileşim olup olmayacağını doktorlarına önceden danışmaları önerilmektedir.

2- Badem: Kötü kolesterolü, düşürmeye yardımcı ve doymamış yağlar bakımından zengin bir besin. Porsiyonu bir avuçla sınırlı olmak üzere ara öğün olarak tüketilmesi öneriliyor.

3- Zeytinyağı: İyi kolesterolü yükseltmeye yardımcıdır. Kötü kolesterolü düşürür. Doymamış yağ bakımından zengindir. Günde 2 yemek kaşığı kullanımı tavsiye edilmektedir.

4- Kuşkonmaz: Buharda pişirilmesi tavsiye edilir. Bu sayede kolesterolü düşürücü etkisinin arttığı bilinmektedir.

5- Yulaf: Çözülebilir lif kaynağıdır. Kolesterolün kanda emilimini önleyen jel üretir. Güne ılık bir kase yulafla başlamak diyet listelerinde önerilen başlangıçlar arasındadır.

6- Barbunya: Çözülebilir lif bakımından zengindir. Kolesterolü düşürmeye destek olur.

7- Yaban mersini: Damarların tıkanmasına neden olan kötü kolesterolün, kandaki seviyesini azaltmaktadır.

8- Domates: Likopen zengini bir besin. Yeni yapılan araştırmalar, domatesin kötü kolesterolü seviyesi kadar düşürdüğünü göstermektedir.

9- Avokado : Trigliserid ve kötü kolesterolü düşürür. Sağlıklı kolesterolü yükseltir. Tekli doymamış yağ asitleri ihtiva eder.

10- Bitter çikolata : Kolesterolü düşürmeye yardımcı flavonoid ile oleik asit içermektedir.



