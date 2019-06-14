Olay, saat 19.00 sıralarında Çiğli Balatçık Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı öğrenilen Mahmut T., iddiaya göre yaşadığı apartmanın 7'nci katından atladı. Beton zemine düşen Mahmut T. ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mahmut T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mahmut T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mahmut T.'nin, Adana'dan yaklaşık 4 yıl önce yüksek lisans için İzmir'e geldiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

DHA