Lugo kentinde 25 Temmuz'un ilk saatlerinde Ronda das Fontiñas adlı binanın sakinleri, polisi arayıp yüksek ses nedeniyle uyuyamadıklarını söyleyerek yetkililerin yardımını istedi. Bölgeye intikal eden görevliler, dairede kimsenin olmadığını tespit edince evde yaşayanları bulmaya çalıştı. Bunun ardından ev Gonzalo ve Yosi adlı ev sahiplerinin şehir dışında olduğu öğrenildi.

İkili, kendileriyle temasa geçen polis ekiplerine kedileri Luna'nın, patisiyle müzik setini açma ve ses düğmeleriyle oynama alışkanlığı olduğunu söyledi. Hayvanın bunu daha önce defalarca yaptığı öğrenildi.

New York Post'un aktardığına göre çift, sorunu halletmek için Lugo'ya geri döndü. Komşularından özür dileyen Gonzalo ve Yosi, bundan sonra dışarı çıkarken müzik setinin fişini çekeceklerini söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe



