Yüksek ortalama için daha çok kitap

En yüksek ortalamanın kitap okuma süresi 10 saatten fazla olan öğrencilerde, en düşük ortalamanın ise bir saatten az kitap okuyan öğrencilerde olduğu belirlendi. Evdeki kitap sayısı arttıkça öğrenci başarılarının da arttığı tespit edildi. Kendisine ait bilgisayarı, çalışma masası odası ve internet bağlantısı olan öğrencilerin puan ortalamalarının, olmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlendi. Benzer şekilde kütüphanesi bulunan okulların ortalamasının kütüphanesi bulunmayan okulların ortalamasından daha yüksek olduğu görüldü.