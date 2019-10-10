Yüksek tansiyon neden olur? Yüksek tansiyon nasıl geçer?

Kalp, kanı vücudun etrafına pompalayan bir kastır. Düşük oksijen seviyeli kanı akciğerlere doğru pompalar ve bu da oksijen kaynaklarını destekler.Kalp daha sonra kasları ve hücreleri beslemek için vücudun etrafına oksijen bakımından zengin kan pompalar. Bu pompalama hareketi basınç oluşturur. Bir kişinin tansiyonu yüksek ise, bu durum damar duvarlarının çok fazla basınca maruz kaldığına işaret eder. Tansiyon yüksekliğinin nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak, önlem almak gerekir. Aksi takdirde tansiyon yüksekliği ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Tansiyon yüksekliği nedenleri, tansiyon yükselmesi belirtileri ve tedavisi hakkında Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım’ın vermiş olduğu bilgilere göz atabilirsiniz.

Tansiyon yüksekliği nedenleri, tansiyon yükselmesi belirtileri ve tedavisi

2 tür yüksek tansiyon nedeni vardır.

Birincil (esansiyel) hipertansiyon: Çoğu yetişkin için, yüksek tansiyonun tanımlanabilir nedeni yoktur. Bu tür tansiyon yıllar içinde yavaş yavaş gelişme eğilimindedir. İkincil hipertansiyon: Aniden ortaya çıkma eğilimindedir. Birincil hipertansiyondan daha yüksek tansiyona sebep olur. Çeşitli durumlar ve ilaçlar ikincil hipertansiyona yol açabilir. Bunlar;

Obstrüktif uyku apnesi, Böbrek sorunları, Adrenal bezi tümörleri, Tiroid problemleri, Kan damarlarında doğuştan var olan belirli kusurlar, Doğum kontrol hapları, soğuk algınlığı ilaçları, dekonjestanlar (şişkinlik azaltıcı ilaçlar), reçetesiz satılan ağrı kesiciler ve bazı reçeteli ilaçlar, Kokain ve amfetaminler gibi yasadışı ilaçlar

Risk Faktörleri

Yaş:

Yaşlandıkça yüksek tansiyon riski artar. 64 yaşına kadar, erkeklerde yüksek tansiyon daha yaygındır. Kadınların 65 yaşından sonra yüksek tansiyon oluşturma olasılığı daha yüksektir.

Irk:

Yüksek tansiyon, Afrika kökenine sahip insanlar arasında özellikle yaygındır, genellikle beyazlarda olduğundan daha erken yaşta gelişir. İnme, kalp krizi ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar, Afrika kökenine sahip insanlarında daha yaygındır.

Aile öyküsü:

Ailesinde yüksek tansiyon olan bireylerde ilerleyen yıllar veya kuşaklarda yüksek tansiyon gelişme olasılığı yüksektir.

Fazla kilolu veya obez olmak:

Ağırlığınız arttıkça, dokularınıza oksijen ve besin tedarik edebilmek için kan miktarınız da artar. Kan damarlarınızda dolaşan kanın hacmi arttıkça, arter duvarlarınızdaki basınç da artar.

Fiziksel olarak aktif olmamak:

Aktif olmayan insanlar daha yüksek kalp atışlarına sahip olma eğilimindedir. Kalp atış hızınız ne kadar yüksek olursa, kalbiniz her kasılma ile o kadar çok çalışmalı ve atardamarlarınızdaki kuvvet o kadar güçlü olmalıdır. Fiziksel aktivite eksikliği ayrıca fazla kilolu olma riskini de arttırır.

Tütün kullanımı

Sigara içmek veya tütün çiğnemek aniden geçici olarak tansiyonunuzu yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda tütündeki kimyasal maddeler arter duvarlarınıza zarar verebilir. Bu, arterlerin daralmasına ve kalp hastalığı riskinin artırmasına neden olur. Siz içmeseniz dahi sürekli duman altında kalmak da kalp hastalığı riskinizi artırabilir.

Beslenmenizde çok fazla tuz (sodyum) olması

Diyetinizde çok fazla sodyum bulunması vücudunuzun sıvı tutmasına neden olabilir ve bu da kan basıncını yükseltir.

Beslenmenizde çok az potasyum olması. Potasyum, hücrelerinizdeki sodyum miktarını dengelemenize yardımcı olur. Diyetinizde yeterli miktarda potasyum yoksa kanınızda çok fazla sodyum birikebilir.

Çok fazla alkol içmek

Zamanla, aşırı alkol içmek kalbe zarar verebilir. Kadınlar için günde bir defadan fazla, erkekler için günde iki defadan fazla alkol almak tansiyonunuzu etkileyebilir.

Stres.

Yüksek stres seviyeleri kan basıncında geçici bir artışa yol açabilir. Daha fazla yiyerek, tütün kullanarak veya alkol alarak rahatlamaya çalışırsanız, yalnızca yüksek tansiyon ile ilgili sorunları artırırsınız.

Bazı kronik durumlar

Böbrek hastalığı diyabet ve uyku apnesi gibi rahatsızlıklar yüksek tansiyon riskinizi de artırabilir.

Bazen hamilelik yüksek tansiyona da katkıda bulunur.

Yüksek tansiyon yetişkinlerde en yaygın olmasına rağmen, çocuklar da risk altında olabilir. Bazı çocuklar için yüksek tansiyon böbreklerde veya kalpte meydana gelen sorunlardan kaynaklanır. Ancak giderek artan sayıda çocuk için, sağlıksız beslenme, şişmanlık ve egzersiz eksikliği gibi zayıf yaşam tarzı alışkanlıkları, yüksek tansiyona sebebiyet verebilir.

Yüksek tansiyonu olan çoğu kişi herhangi bir belirti yaşamaz. İnsanlar bu nedenle genellikle hipertansiyona "sessiz katil" diyorlar.

Bu aşamada aşağıdakiler de dahil olmak üzere tansiyon yüksekliği çeşitli belirtiler gösterilecektir:

• Baş ağrısı

• Mide bulantısı

• Kusma

• Baş dönmesi

• Bulanık veya çift görme

• Burun kanaması

• Kalp çarpıntısı

• Nefes

Bu semptomları yaşayan herkes derhal doktora görünmelidir.







