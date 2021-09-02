Yükseköğretim kalite kurulu 5 sözleşmeli personel alacak
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı 5 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
02 Eylül 2021, Perşembe 17:00 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.