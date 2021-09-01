Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 Sözleşmeli Personel alıyor

Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 Sözleşmeli Personel alıyor

Türkiye

Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 Sözleşmeli Personel alıyor

Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

01 Eylül 2021, Çarşamba 17:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Kutup neymiş?
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Taliban ve 30 Ağustos
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bütün veliler birleşin
Murat Çelik
Hakan Çelik
Avrupa’nın en görkemli ahşap binası hayata dönmeyi bekliyor
Hakan Çelik
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddialarıyla ilgili TRT'den açıklama