Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" denildi. İlana yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde başvurulabilecek.







