Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sözleşmeli bilişim personeli alıyor
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Sözleşmeli bilişim personeli alımı ile ilgili detaylar haberimizde.
05 Nisan 2020, Pazar 17:33 Son Güncelleme:
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" denildi. İlana yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde başvurulabilecek.
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