Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi son tüyolar

SINAVA BİR GÜN KALA

İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu öğrencilere, sınava bir gün kala ve sınav esnasında yapılması gerekenleri anlattı.

Son gün konu tekrarı yapın

Uyuma, uyanma ve yemek alışkanlıkları gibi günlük rutindeki aktiviteleri sınav günü ile aynı olacak şekilde ayarlayın, her gün aynı saatte uyuyup uyanmaya çalışın.

Abartılı ve uzun süredir yenilmeyen yiyecekleri tüketmekten kaçının.

Sınav sabahı kahvaltıyı iyi yapın.

Yorucu aktivitelerden kaçının

Eğer akla olumsuz şeyler gelirse güzel şeylere odaklanmaya çalışın, zihni rahatlatacak ve sınav stresini azaltacak müzikler dinleyin, bol oksijen alın ve enerji depolamak için kısa yürüyüşler yapın.

Son bir günü konu tekrarı yaparak ve 2-3 genel içerikli deneme çözerek geçirin. Çözülen genel denemelerdeki yanlış soruların analizini yapın.

Sınavda rahat edilebilecek ve hava koşulları dikkate alınarak seçilmiş bir kıyafet tercih edilmeli.

SINAV SIRASINDA

Soruları çok dikkatli okuyun

Sınavın ilk 15 dakikasında heyecanlanmak normal. Bu bir zaaf değil, hemen herkes az ya da çok bu heyecanı yaşar.

Sınavın hemen öncesinde sanki bütün bilinenler unutulmuş gibi bir düşünceye kapılınsa da bunun gerçek olmadığı ve o anki sınav psikolojisinden kaynaklandığı bilinmeli ve sakin kalınmalı.

Üniversite sınavında yüzde 20 oranında zor ve yüzde 10 oranında da çok zor sorular sorulur. Bunlar öğrenciler için ‘fren soruları’dır. Fren sorular, testin hemen ilk sayfasında çıkabileceği gibi son kısımdaki sorulara da denk gelebilir.

İlk sorularda zorlanınca asla motivasyon kaybedilmemeli ve fazla oyalanmadan sonraki sorulara geçilmeli.

Soruların tamamı çok dikkatli okunup anlaşıldıktan sonra cevaplanmalı.

Soru kökündeki koyu ve/veya altı çizili ifadelere dikkat edilmeli. Kodlamayı en sona bırakmayın

Soru çözümünde 1-2 dakika geçtiyse yani fazla zaman harcandığı düşünülüyorsa kesinlikle geçilmeli, kalan sürede tekrar dönüp boş bırakılan sorulara bakılmalı.

Eğer sınavdan kopulduğu fark edilirse birkaç saniye zihnin dinlenmeye ihtiyacı var demektir. Kalemi bırakıp gözleri kapatmak, alnı ve şakakları ovarak veya rahatlatacak başka bir dinlenme egzersizi yaparak 10-15 saniye gibi bir süre bu amaçla kullanılmalı.

Sınava, denemelerde alışılan testten başlamalı ve aynı testlere sırasıyla devam edilmeli.

Testlere ayrılan süreleri aşmamak için zaman kontrol edilmeli.

Cevaplar gruplar hâlinde (sayfa-sayfa) kodlanmalı. Bu durum, zaman kazandıracağı gibi ‘kaydırma’ riskini de azaltacak.

Kodlamayı en sona bırakmanın çok riskli olduğu unutulmamalı.

Hakkında hiçbir bilginin olmadığı sorular boş bırakılmalı çünkü 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecek.

TYT SONRASI

Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu, YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) sonra öğrencilerin kendilerine ne iyi geliyorsa onu yapmalarını söyledi.

Gazioğlu, “TYT’den sonra güldürecek videolar, filmler izleyin. Gülmek, hem zihninize hem bedeninize iyi gelecek. TYT’den sonra bir konuya bakmak gerekirse bakın ama sadece sorunun cevabını bulup kitapları kapatın. TYT ve AYT-YDT arasındaki zaman ders çalışma değil, kendine iyi bakma zamanıdır” dedi.

BU YILA ÖZEL DEĞİŞİKLİKLER

Temel Yeterlilik Testi’nde süre bu yıl için 30 dakika artarak, 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca lisans programları için uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170’e çekildi. YKS 2020’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar. 12’nci sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.