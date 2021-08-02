Her adayın hayalini kurduğu lisans programları ve üniversiteler belli olsa da öncelikli olarak sınavda elde ettikleri başarı, tercihlerini şekillendiren temel faktör oluyor. Hedefledikleri puan ve sıralamaya erişebilen adaylar ise tercih dönemi geldiğinde ailelerinin beklentileri veya arkadaşlarının tercihleri gibi dış etkenlerden etkilenebiliyor. Uzmanlar, en doğru tercihin adayın yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda yapılmış olan bilinçli tercihler olduğunu belirtiyor. Bu noktada adayın kendini tanıması, beklenti ve isteklerinin farkında olması önem kazanıyor.

Her yıl çok sayıda üniversite öğrencisi, öğrencisi olduğu bölümden vazgeçerek yeniden sınava giriyor ya da farklı geçiş imkânı kullanarak okuduğu bölümünü değiştiriyor. Yanlış yapılan tercihler sonrasında bu değişim sürecini yaşamak psikolojik olarak zorlayıcı olurken, zaman ve maddiyat kaybına da neden oluyor. Bölüm değiştirme imkânı bulamayan öğrenciler ise bulundukları bölümde mutsuz oldukları için ya çok zor tamamlayabiliyor ya da hiç mezun olamıyorlar. Tüm bu olumsuzluklardan kaçınmak için ilgilerine en uygun lisans programlarını keşfetmiş olmak en doğru kararı vermenizde önemli rol oynuyor.

Tercih yapmadan önce mutlaka geçerli ve güvenilir kaynaklardan faydalanmak gerekiyor. Bunun için tercih edilmek istenen bölüm, detaylı ve en doğru şekilde tanınmalı. Özellikle son iki yıldır pandemi dolayısıyla birçok üniversite tercih danışmanlık ve tanıtım etkinliklerini online olarak organize ediyor. Böylelikle ziyaret etme olanağı bulunamayan üniversiteler hakkında da kolaylıkla bilgi almak mümkün oluyor. Bu etkinlikleri takip ederek adaylar hayalini kurdukları üniversiteleri çok daha yakından tanıyabilirler.

Tercih edilecek bölüm belirlenirken kişilik tipi ile ilgilerin geçerli ve güvenilir yöntemlerle belirlenmiş olması çok önemlidir. Bunun için geliştirilmiş olan çeşitli testlerde adaylar kendini deneyebilir, elde edecekleri raporu inceleyebilir ve tercih sürecinde danıştıkları PDR uzmanı ya da tercih danışmanlarıyla raporu paylaşarak en doğru kararı verebilirler.

Bu noktada karşımıza çıkan güvenilir kaynakların başında GriCeviz Meslekİlgi Modülü geliyor. GriCeviz Meslekİlgi Modülü, mesleki ilgilerin ölçülmesi ve adaylara meslek seçimlerinde yol göstermek üzere ODTÜ’lü akademisyenler tarafından John Holland’ın kuramı çerçevesinde ve bilimsel çalışmalar ışığında geliştirilmiş online bir ölçme aracıdır. Özel tasarım görsellerle desteklenmiş ve geçerlik güvenirlik çalışmaları binlerce öğrenciyle yapılmış ölçek, çevrimiçi olarak kolaylıkla tamamlanır ve sonuç raporu anında görüntülenir. Kişilik tipi analiziyle birlikte önerilen lisans programları listesini içeren rapor aynı zamanda YÖK Atlas Sistemi ile entegre edilmiştir. Adaylar, onlar için önerilen programlara ilişkin detaylı bilgileri hızlıca görebilirler.

www.meslekilgi.com adresinden erişilebilen GriCeviz Meslekİlgi Modülü’ne Kolay Kampüs aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.