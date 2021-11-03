Yükseköğretimde aşılanma oranı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, COVID-19 salgını sürecinde yükseköğretim kurumlarında aşılanma ve toplam korunma oranlarına ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan alınan son verileri paylaştı.
03 Kasım 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Şu anda korunması sağlanan öğrencilerimizin oranı yüzde 79.21, akademik personelin oranı yüzde 93.27, idari personelin oranı ise yüzde 90.70’dir” dedi.
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