Eğitim & Kariyer Yükseköğretimde aşılanma oranı

Yükseköğretimde aşılanma oranı

Eğitim & Kariyer

Yükseköğretimde aşılanma oranı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, COVID-19 salgını sürecinde yükseköğretim kurumlarında aşılanma ve toplam korunma oranlarına ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan alınan son verileri paylaştı.

03 Kasım 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Şu anda korunması sağlanan öğrencilerimizin oranı yüzde 79.21, akademik personelin oranı yüzde 93.27, idari personelin oranı ise yüzde 90.70’dir” dedi.

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