Yükseköğretimde koronavirüs önlemleri

Üç haftalık tatil sonrasında tatilin devam edip etmeyeceği koronavirüs salgınına göre, ilgili devlet makamlarının değerlendirilmesine göre hareket edilecek. Üniversitelerde online eğitim düşünülmüyor. Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Akademik personel için önümüzdeki günlerde, özellikle rektörlerle yapılacak bir değerlendirme sonucunda karar verilecek.

Sosyal etkinlikler olmayacak

Üniversiteler, tatil bitiminde gerekli tedbirleri alacak ve telafi eğitimleri olacak. Akademik takvimlerini bu tatil sonrasında güncelleyebilecekler. Üniversitelerde tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek. Üniversitelerdeki bütün koronavirüs tedbirleri, YÖK çatısı altında üniversitelerle sürekli temas halinde yürütülecek.